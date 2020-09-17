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مرأة

الشعر ذو النسيج الزجاجي مرض خطير.. الأسباب والعلاج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:09 ص
اسماء محمد
قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى الأمراض الجلدية والتغذية العلاجية، إن مشكلة الشعر الزجاجى أو ذي النسيج الزجاجي من المشكلات شديدة الصعوبة التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة.

وأضافت "ولاء"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشعر الزجاجى عبارة عن شعر شديد الضعف والتشابك بشكل لا يمكن تسريحه أو تمشيطه، والحل الوحيد لهذه الحالة هى القص.

وأشارت إلى أنه يطلق على مشكلة الشعر ذي النسيج الزجاجى أسماء أخرى مثل الشعر الخشابي أو الشعر شديد التشابك غير القابل للتمشيط.

وأوضحت أن الإفراط فى استخدام الصبغات والكرياتين والبروتين والمواد الكيميائية أهم أسباب الشعر الزجاجى أو الشعر الخشابي.

كما أن التغذية الخاطئة وتناول الأطعمة المقلية بكثرة وإهمال الخضر والفاكهة تزيد من سوء الحالة؛ لذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وشرب الماء بكميات كافية والفيتامينات حتى بعد قص الشعر لإعادة نموه من جديد.
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