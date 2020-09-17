الشعر ذو النسيج الزجاجي مرض خطير.. الأسباب والعلاج

قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى الأمراض الجلدية والتغذية العلاجية، إن مشكلة الشعر الزجاجى أو ذي النسيج الزجاجي من المشكلات شديدة الصعوبة التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة.





وأضافت "ولاء"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشعر الزجاجى عبارة عن شعر شديد الضعف والتشابك بشكل لا يمكن تسريحه أو تمشيطه، والحل الوحيد لهذه الحالة هى القص.





وأشارت إلى أنه يطلق على مشكلة الشعر ذي النسيج الزجاجى أسماء أخرى مثل الشعر الخشابي أو الشعر شديد التشابك غير القابل للتمشيط.





وأوضحت أن الإفراط فى استخدام الصبغات والكرياتين والبروتين والمواد الكيميائية أهم أسباب الشعر الزجاجى أو الشعر الخشابي.



