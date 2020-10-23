هل الأعشاب بديلة لـ الأدوية؟ طبيب يجيب

قال الدكتور وائل صفوت أستاذ أمراض الباطنة والصدر، إن الأعشاب من العلاج التكاملي، وكشف أن أغلب الأدوية مستخرج من الأعشاب، ولكن لا يمكن أن نستخدم الأعشاب ونستغنى عن الأدوية.





أستاذ أمراض الباطنة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تناول الأعشاب من أجل الأمراض البسيطة يجوز، ولكن ليست بديلة للأدوية بصفة عامة. وأضاف





وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص تروج لـ مثل هذه الأشياء من أجل الضحك على المواطنين، ولكن الأعشاب هى أشياء مكملة وليست أساسية.





وأوضح أن الشاي الأخضر يساعد على حرق السرعات الحرارية و يساعد على تذويب الدهون الموجودة فى الجسم، و كشف أن الأشخاص الذى يعملون رجيم يتناولون الشاي الأخضر.





ولفت إلى أن الشخص من الممكن أن يتناول 6 كوبيات فى اليوم وليس كوب واحد، وطالب من المواطنين بعدم تناول أكثر من ذلك لأنه يعمل على خفض الضغط.



