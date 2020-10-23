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مرأة

في اليوم العالمي للروماتيزم.. إليك أعراضه وأشهر أنواعه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي للروماتيزم .. إليك اعراضه واشهر انواعه
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اسماء محمد
يحتفل العالم فى 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للروماتيزم للتوعية، وهو من أكثر الأمراض الشائعة الذي تندرج تحته العديد من الامراض الأخرى حيث تؤثر الأمراض الروماتيزمية على أوتار المفاصل والأربطة والعظام والعضلات. من بينها أنواع عديدة من التهاب المفاصل ، وهو مصطلح يستخدم للحالات التي تؤثر على مفاصلك.

ووفقا لما ذكره موقع " webmd" يطلق عليها أحيانًا أمراض الجهاز العضلي الهيكلي تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

الم المفاصل
فقدان الحركة في المفصل أو المفاصل
التهاب 
تورم واحمرار 
دفء في المفصل أو المنطقة المصابة

أشهر انواع الاضطرابات الروماتيزمية 
منذ سنوات ، كانت ظروف كهذه تندرج تحت العنوان الواسع للروماتيزم ولكن الآن يوجد أكثر من 200 مرض روماتيزمي متميز، من أكثرها شيوعًا:

في العمود الفقري
التهاب المفاصل الروماتويدي 
الذئبة
متلازمة سجوجرن
النقرس
تصلب الجلد
التهاب المفاصل المعدي
التهاب المفاصل الرثياني الشبابي
الم العضلات الروماتزمي
اعتلال المفاصل الفقاري - التهاب الفقار اللاصق (AS) والتهاب المفاصل الصدفي (PsA)

العلاج
يكون علاج هذه الاعراض اذا ثبت عدم ارتباطها بأمراض اخرى فى علاجها لدي اخصائي علاج أمراض الروماتيزم. 
سيقوم أخصائي الروماتيزم بفحصك لتشخيص حالتك ، ثم يشرف على خطة علاج لك تشمل على الأرجح الأدوية ، والتمارين الرياضية المنتظمة ، والنظام الغذائي الصحي ، وإدارة الإجهاد ، والراحة.

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