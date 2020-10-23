بإجمالي 2319 حالة وفاة.. إسرائيل تسجل 895 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وانخفض عدد المرضى النشطين إلى 17,279 شخصًا، منهم 996 يخضعون للعلاج في المشافي.





وارتفع عدد الخاضعين لأجهزة تنفس صناعي إلى 323. ووفقًا للمعطيات، أجري أمس 32 ألف فحص، ما يعني أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة هي 2.8%.





وارتفع عدد المتعافين إلى 288973، وعدد الوفيات إلى 2319.





ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، الجمعة، عن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، قوله إن "هناك جهود دبلوماسية عدة من وراء الكواليس، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل أن تكون اللقاحات متاحة لمواطني إسرائيل بأسرع ما يمكن".





ورفض المسؤول نفسه تأكيد أو نفي أن بين اللقاحات الجاري التفاوض حولها هو لقاح تطوره شركة "سبوتنيك" الروسية أو لقاح صيني.





وقال إنه من الجائز أنه قد تم توقيع اتفاقيات، ولكن ليس بالإمكان النشر عنها.