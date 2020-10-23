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أخبار العالم

ديلي تلجراف: ضغوط مصابي كورونا على مستشفيات شمال بريطانيا "مرعب للغاية"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بريطانيا
بريطانيا
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أ ش أ
كشفت صحيفة /ديلي تلجراف/ البريطانية عن الضغط "المرعب للغاية" للعدد الذي يتم إدخاله للمستشفيات في شمال بريطانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن أظهرت بيانات مسربة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن أكثر من 6 آلاف مريض يتلقون العلاج بالمستفيات في جميع أنحاء إنجلترا.

وأفادت الصحيفة- على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- بأنه وفقا لأحدث البيانات وحتى أمس، كان هنالك ما يقرب من 6100 مريض يتلقون العلاج بمستشفيات بريطانيا، من بينهم 4670 حالة يحتاجون إلى أسطوانات الأكسجين و563 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
واستدركت قائلة إن المستشفيات في الشمال، شهدت التأثير الأكثر وضوحا حيث يشغل مرضى كوفيد-19 أكثر من ربع أسرة مستشفى جامعة ليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في لانكشاير وكمبريا، يشغل واحد من كل سبعة أسرة في المستشفيات أشخاص يعانون من فيروس كورونا، وفي الشمال الشرقي ويوركشاير، يشغل مصابو كورونا واحدا من كل 10 أسرة، لافتة إلى أن هناك 1531 مصابًا بالفيروس بالمستشفيات.

وحصلت "تلجراف" على بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية المسربة التي تجمعها بانتظام بدون الإعلان عنها، من خلال تحقيق أجرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية ومجلة الخدمة الصحية.

وفي جميع أنحاء مستشفيات مانشستر، أظهرت البيانات أن 11 في المئة من أسرة المنطقة مشغولة بمرضى كوفيد -19.

وقال أحد أطباء العناية المركزة في المنطقة لصحيفة الاندبندنت إن أعداد المصابين "مرعبة للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم التواصل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية للتعليق على هذه الأنباء.

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