AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسوان والدقهلية والأقصر في الصدارة.. الحكومة تعلن طلاء واجهات 122 ألفا و646 مبنى بالمحافظات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:29 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات فى التعامل مع ملف طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، متابعة لما يتم تنفيذه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى، والذوق العام، لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال استعراضه للتقرير، تأكيد حرص الدولة على القضاء على أى مظاهر عشوائية موجودة فى مختلف المبانى والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، سعيًا للحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لكافة المدن والمناطق، تحقيقًا لجودة الحياة لقاطنى هذه المناطق.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن إجمالى المبانى التى تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه وصل إلى 122646 مبنى على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظات أسوان، والدقهلية، والأقصر، على رأس المحافظات التى سجلت أعلى عدد مبانى تم طلاء واجهاتها، حيث وصل عدد المبانى فى أسوان إلى 56482 مبنى، و24788 مبنى فى الدقهلية، و 5613 مبنى فى الأقصر تم طلاؤه، لافتًا إلى استمرار كافة الجهود داخل المحافظات المختلفة للإنتهاء من تنفيذ التكليفات الصادرة فى هذا الشأن.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، تنفيذًا للتكليفات الصادرة بأهمية الحفاظ على الشكل الحضارى لمختلف المدن والمناطق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التوجيهات للمحافظين تضمنت طلاء كافة واجهات وجوانب المبانى والعمارات السكنية التى ما زالت بالطوب الأحمر، وخاصة التى تتواجد على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوحيد اللون المخصص لكل منطقة، بما يعكس النسق الحضارى، والذوق العام للمنطقة، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يكلف بعدم توصيل المرافق لأى عمارة لم تلتزم بالطلاء الموحد

محافظ الشرقية: الانتهاء من طلاء ٢٠٣٩ واجهة مبنى

توحيد طلاء واجهات المباني في أسيوط.. تفاصيل

لا يقبل التصالح بدونها.. النواب: طلاء واجهات المنازل شرط أساسي للتصالح في مخالفات البناء

طلاء واجهات المنازل.. الحكومة: قطع المرافق عن غير الملتزمين.. النواب: شرط للتصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بتعليق العمل بها

رئيس الوزراء يتابع مشروعات إحياء وتطوير القاهرة التاريخية.. مدبولي: نعمل على إعادة العاصمة لرونقها.. وإزالة الإعلانات التجارية المتعدية على حرم الطرق

ترشيحاتنا

استنفار كامل لمواجهة الأمطار..وزير الإسكان: تعميم تجربة القاهرة الجديدة بكل المدن.. فيديو

التعليم: لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة

الأهلي يستضيف الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الليلة

أسوان والدقهلية والأقصر في الصدارة.. الحكومة تعلن طلاء واجهات 122 ألفا و646 مبنى بالمحافظات

حسن شاكوش يوضح حقيقة القبض عليه .. فيديو

AdvertisementS

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

البحرية المصرية تنقذ مركبا تركيا على متنه 57 شخصا في عمق البحر المتوسط.. صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

فيديو جراف.. قصة مرض ابن الفنانين مها أحمد ومجدي كامل

رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

بسبب فيروس كورونا.. فتاة تتجاهل هذا العرض المرضي لتكتشف مفآجات

كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور