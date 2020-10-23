رئيس إهناسيا نائبا عن محافظ بني سويف يشهد افتتاح عدة مساجد جديدة

شهد يحي ياسين رئيس مدينة إهناسيا نائبا عن محافظ بني سويف، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة 23 / 10 / 2020م افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الديناري ببني سويف ، وكانت خطبة الجمعة تحت عنوان: " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده ".
ووجه نائب المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها ، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى ، كما أشاد بموضوع الخطبة ، وأننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاق نبينا (صلى الله عليه وسلم).
كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كرونا المستجد.
كما شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، وعدد من مشايخ وعواقل وقبائل محافظة مطروح افتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة 23 / 10 / 2020م ، وسط فرحة غامرة بسلسلة الافتتاحات المتتالية بمديرية أوقاف مطروح.