جامعة الإسكندرية: توفير أتوبيسات لنقل الناخبين إلى اللجان

دعا الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للنزول غدًا للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مدار يومين ٢٤، ٢٥ أكتوبر الجاري.





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وأكد الدكتور هشام جابر، في تصريحات اليوم الجمعة ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدمًا فى مسيرة التنمية.









وأعلن عن توفير أتوبيسات غدًا أمام مبنى إدارة الجامعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا للتيسير على الراغبين فى المشاركة من أبناء الجامعة فى الانتخابات ونقلهم لمقار اللجان الانتخابية بمناطق الإسكندرية المختلفة.





وكثفت محافظة الإسكندرية من استعدادتها لاستقبال الناخبين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب، و تضم 6 لجان عامة، و363 مركز ومقر انتخابى، و1160 لجنة فرعية، وتسلمت قوات التأمين المدارس بعد الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وإنشاء شوادر امام اللجان لحماية الناخبين من الأمطار.





ويبلغ عدد المرشحين بالإسكندرية بمجلس النواب 2020، 215 مرشحا على المقاعد الفردية، للفوز ب16 مقعدًا، وقائمتين هما القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "نداء مصر"، واللتان تضمان 42 مرشحًا.