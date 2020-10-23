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سيارات

تعرف على أضرار تأخير تغيير زيت السيارة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:02 م
زيت السيارة
زيت السيارة
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أماني نوار
يجب تغيير الزيت بشكل مستمر في السيارة لضمان عدم وجود مشكلات تضعف أداء السيارة ، ولكن يجب أن ينتبه السائق إلى أضرار تأخير تغيير الزيت في السيارة ، حيث يحدث ثقل في حركة الاجزاء الداخلية للمحرك بسبب تراكم الشوائب فيها ،الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من كفاءة عمل الاجزاء الدخلية للمحرك. 

كما يسد القنوات التي يتحرك فيها الزيت داخل المحرك ، ليؤثر ذلك على حركة السيارة على الطرق بشكل سلبي، ومن أضرار تأخير الزيت هي أن تحدث عملية تهريب الزيت إلى خارج المحرك ،وهذا يؤدي إلى قلة وجود الزيت في المحرك. 

تعرض المحرك للكسر لأن  سرعة حركة الأجزاء الداخلية للمحرك مع وجود عامل الحرارة قد تؤدي إلى إحداث كسور في بعض أجزاء المحرك، وتلفه بشكل كامل. فقدان زيت المحرك لأهم خصائصه الفعالة.

كما يتم صناعة زيوت المحرك ضمن مواصفات خاصة تحتاجها السيارة، ومن أضرار أضرار تأخير تغيير زيت السيارة فقدان هذه الخصائص الفعالة التي تحتاجها السيارة وهذا يؤثر بشكل سلبي على مهام الزيت.

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