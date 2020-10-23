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فن

عمرو دياب يطرح دويتو "اهي اهي" مع المطربة اليوناينة إيريني بابادوبلو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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سعيد فراج
طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة " اهي اهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.
 
الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي. 

وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون" ، ديميتريس لاباس "أوكرديون" 

وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و" حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999. 

وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

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