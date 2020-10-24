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تعليم

آداب عين شمس تنظم حفل استقبال الطلاب..غدا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 الأحد المقبل.
 
قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب فى تصريحات لصدي البلد  ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة حفل استقبال الطلاب الجدد وجعل مكان مناسب للتهوية مسافات آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد عميد كلية الآداب أنه  من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية ، كما يتضمن أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية من إبداع طلاب الكلية وتشمل أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة  وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلم وثائقي عن انجازات اتحاد الطلاب .

يقام الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية .

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