آداب عين شمس تنظم حفل استقبال الطلاب..غدا

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 الأحد المقبل.
قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب فى تصريحات لصدي البلد ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة حفل استقبال الطلاب الجدد وجعل مكان مناسب للتهوية مسافات آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأكد عميد كلية الآداب أنه من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية ، كما يتضمن أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية من إبداع طلاب الكلية وتشمل أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلم وثائقي عن انجازات اتحاد الطلاب .
يقام الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية .