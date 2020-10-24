آداب عين شمس تنظم حفل استقبال الطلاب..غدا





تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 الأحد المقبل.

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب فى تصريحات لصدي البلد ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة حفل استقبال الطلاب الجدد وجعل مكان مناسب للتهوية مسافات آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأكد عميد كلية الآداب أنه من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية ، كما يتضمن أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية من إبداع طلاب الكلية وتشمل أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلم وثائقي عن انجازات اتحاد الطلاب .



