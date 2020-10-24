AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشرقية تستعد للموجهة الثانية لكورونا.. تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
تطهير مكثف وتوافر
تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل
Advertisements
محمد الطحاوي

مستعدون لمواجهة أي موجه ثانية من فيروس كورونا والوقايه خير من العلاج ولابد من اتباع الإرشادات واتخاذ الإحتياطات الشخصيه والجماعه إسلوب للحياة وتعليمات مشددة لوكلاء وزارات الصحة، والتأمين الصحي بالشرقية والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديري المستشفيات لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع بهذة الكلمات إستعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لموقع "صدي البلد " خطة المحافظة للتعامل مع اي موجه ثانية لفيروس كورونا.


زأكد محافظ الشرقية  نه تم التكليف بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة وإستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة ومرفق الإسعاف لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية للحد من إنتشار الفيروس والتغلب عليه.



أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية: رفع 1775 متر قمامة من مراكز الحسينية ومنيا القمح والزقازيق


وأضاف محافظ الشرقية انه تم التشديد علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات والمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.


واستكمل المحافظ انه تم التأكيد علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة،وتواجد الأطقم الطبية  للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات علاج الفيروس بالإضافة الي مباشرة حالات العزل المنزلي واستجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.


 وأشار المحافظ الي انه من المقرر ان يتم عقد اجتماع يضم رؤساء الراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية والصحية لوضع خطة عمل لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.


كما أكد محافظ الشرقية انه كلف مدير إداره المرور بالتفتيش على وسائل نقل العمال وتطهير الأتوبيسات قبل ركوب العمال وبعد نزولهم  وإلتزام الجميع بإرتداء الكمامه وتخفيض الأعداد المصرح لها بركوب الأتوبيسات إلى ٥٠٪ ومراجعه تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل وسائل نقل العمال وترك المسافات .


كما شدد المحافظ علي  مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها الا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية وتكثيف الحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة في حالة المخالفة ووضع ملصقات ارشاديه وتوعويه بجميع الإجراءات الصحيه و الوقائيه  المطلوب اتباعها  ولصقها داخل وخارج جميع وسائل النقل.

 

أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين المديريات المختلفة لتنظيم حملات توعيه بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للمواطنين لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه والاهتمام بالنظافة الشخصية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وقاعات الأفراح  والمساجد والكنائس وعربات القطارات للتأكد من التزام  المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأختتم المحافظ مؤكدا  إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلي أنه تم ضبط 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس  بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وميدان التحرير وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية  تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

الشرقية تستعد للموجهة الثانية لكورونا.. تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل
الشرقية تستعد للموجهة الثانية لكورونا.. تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل
الشرقية تستعد للموجهة الثانية لكورونا.. تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغريم 59 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

تغريم 181 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

تغريم 94 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

تغريم 89 سائقا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة بالشرقية

تغريم ٣٤ سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

تغريم 102 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. تركى ال الشيخ يتدخل لإنهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين وعمرو مصطفى

لماذا يخشى أردوغان خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية؟

منها كتم الدردشات إلى الأبد.. 8 ميزات خارقة بـ واتساب لا يعلمها الكثيرون

سيد عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا فى الذكاء وتطبيق القانون

هل يجوز طباعة آيات من القرآن وتعليقها من باب التذكير

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب