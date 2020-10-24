الشرقية تستعد للموجهة الثانية لكورونا.. تطهير مكثف وتوافر الأدوية وحملات على وسائل النقل

مستعدون لمواجهة أي موجه ثانية من فيروس كورونا والوقايه خير من العلاج ولابد من اتباع الإرشادات واتخاذ الإحتياطات الشخصيه والجماعه إسلوب للحياة وتعليمات مشددة لوكلاء وزارات الصحة، والتأمين الصحي بالشرقية والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديري المستشفيات لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع بهذة الكلمات إستعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لموقع "صدي البلد " خطة المحافظة للتعامل مع اي موجه ثانية لفيروس كورونا.





زأكد محافظ الشرقية نه تم التكليف بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة وإستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة ومرفق الإسعاف لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية للحد من إنتشار الفيروس والتغلب عليه.

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وأضاف محافظ الشرقية انه تم التشديد علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات والمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

واستكمل المحافظ انه تم التأكيد علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة،وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات علاج الفيروس بالإضافة الي مباشرة حالات العزل المنزلي واستجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار المحافظ الي انه من المقرر ان يتم عقد اجتماع يضم رؤساء الراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية والصحية لوضع خطة عمل لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما أكد محافظ الشرقية انه كلف مدير إداره المرور بالتفتيش على وسائل نقل العمال وتطهير الأتوبيسات قبل ركوب العمال وبعد نزولهم وإلتزام الجميع بإرتداء الكمامه وتخفيض الأعداد المصرح لها بركوب الأتوبيسات إلى ٥٠٪ ومراجعه تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل وسائل نقل العمال وترك المسافات .

كما شدد المحافظ علي مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها الا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية وتكثيف الحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة في حالة المخالفة ووضع ملصقات ارشاديه وتوعويه بجميع الإجراءات الصحيه و الوقائيه المطلوب اتباعها ولصقها داخل وخارج جميع وسائل النقل.

أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين المديريات المختلفة لتنظيم حملات توعيه بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للمواطنين لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه والاهتمام بالنظافة الشخصية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وقاعات الأفراح والمساجد والكنائس وعربات القطارات للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأختتم المحافظ مؤكدا إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلي أنه تم ضبط 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وميدان التحرير وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.