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توك شو

متحدث الصحة يكشف تفاصيل خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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قسم توك شو
قال " خالد مجاهد " المتحدث بإسم وزارة الصحة ، إن الدولة تهتم بتنشيط السياحة ، وتأمين أي إحتفالات كُبرى بتضم عدد كبير من المواطنين وخاصةً ضيوف مصر من كل دول العالم .

وأضاف " مجاهد " خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة ، أن هناك خطة تأمين طبي وُضعت على أعلى مستوى لتأمين المهرجان ، بدأت هذه الخطة قبل المهرجان بحوالي إسبوع تقريبًا ، حيث نزل العديد من اللجان من وزارة الصحة ، بتشديد كبير من الوزيرة على إتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي ، والتشديد على ارتداء الكمامات .

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة ، أن هناك لجنة من الإدارة المركزية لصحة البيئة ، قامت بسحب عينة من الأغذية والمياه في الفنادق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين . 

وأشار " مجاهد " ‘ إلى وجود محاور عديدة من الخطة للتأمين ، من حيث تواجد 10 سيارات إسعاف في محيط المهرجان ‘ بالإضافة إلى وجود سيارة إسعاف ذاتية التعقيم إذا تواجدت حالات إشتباه لفيروس كورونا ، أيضًا في خطة إخلاء طبي للمستشفيات على أعلى مستوى ، و رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات المحيطة في في محافظة البحر الأحمر .

وأضاف ، أنه يوجد حوالي 17 " كشك طبي " ، وهو كشك تابع لوزارة الصحة والسكان ، يحتوي على فريق طبي مُدرب على اعلى مستوى ، يقدم الكثير من الخدمات سواء  قياس الضغط أو السكر أو درجة الحرارة ، والأدوية وكل المستلزمات الطبية .

وتابع ، وجود سيارات المبادرات الرئيسية ، منها سيارة مبادرة الرئيس " السيسي " لدعم صحة المرأة المصرية ،ومبادرة الرئيس لعلاج ومتابعة الأمراض المُرمنة ، والكشف المُبكر عن " الفشل الكلوي " ، وهذه السيارات متواجدة في الأماكن الأكثر زحامًا سواء أمام البلازا في الجلسة عند التحية ، أو أمام سي سينما ، أو أمام الجامعة الألمانية ، وبالتالى تم تأمين كل الأماكن بشكل عالى .

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