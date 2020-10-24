متحدث الصحة يكشف تفاصيل خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي

قال " خالد مجاهد " المتحدث بإسم وزارة الصحة ، إن الدولة تهتم بتنشيط السياحة ، وتأمين أي إحتفالات كُبرى بتضم عدد كبير من المواطنين وخاصةً ضيوف مصر من كل دول العالم .





وأضاف " مجاهد " خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة ، أن هناك خطة تأمين طبي وُضعت على أعلى مستوى لتأمين المهرجان ، بدأت هذه الخطة قبل المهرجان بحوالي إسبوع تقريبًا ، حيث نزل العديد من اللجان من وزارة الصحة ، بتشديد كبير من الوزيرة على إتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي ، والتشديد على ارتداء الكمامات .





وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة ، أن هناك لجنة من الإدارة المركزية لصحة البيئة ، قامت بسحب عينة من الأغذية والمياه في الفنادق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .





وأشار " مجاهد " ‘ إلى وجود محاور عديدة من الخطة للتأمين ، من حيث تواجد 10 سيارات إسعاف في محيط المهرجان ‘ بالإضافة إلى وجود سيارة إسعاف ذاتية التعقيم إذا تواجدت حالات إشتباه لفيروس كورونا ، أيضًا في خطة إخلاء طبي للمستشفيات على أعلى مستوى ، و رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات المحيطة في في محافظة البحر الأحمر .





وأضاف ، أنه يوجد حوالي 17 " كشك طبي " ، وهو كشك تابع لوزارة الصحة والسكان ، يحتوي على فريق طبي مُدرب على اعلى مستوى ، يقدم الكثير من الخدمات سواء قياس الضغط أو السكر أو درجة الحرارة ، والأدوية وكل المستلزمات الطبية .



