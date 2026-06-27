بسمة بوسيل تخطف الأنظار فى مهرجان موازين.. وتامر حسني: كسرتي الدنيا

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورا لها من حفلها بمهرجان موازين بالمغرب والذى تشارك فيه لأول مرة، قدمت فيه عددا من الأغاني الشهيرة بها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقام الفنان تامر حسني بالتعليق على حفلها كنوع من الدعم لطليقته بسمة بوسيل، حيث كتب عبر ستوري حسابه بـ انستجرام: أيوه يا بسوم كسرتي الدنيا في حفلة المغرب.. ما شاء الله كنتي هايلة.

تامر حسني يشارك فى أغنية نور عيني

وقد طرح الفنان ياسين رشدي كليب أغنيته الجديدة "نور عيني" بالتزامن مع عيد ميلاد خطيبته نور عمرو دياب، وبمشاركة النجم تامر حسني في الكلمات والألحان.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وإسلام شوقي، وتوزيع إسلام شوقي، وتأتي مشاركة تامر حسني دعمًا للفنان ياسين رشدي في ثاني تجاربه الغنائية.

ياسين رشدي

احتفل الفنان ياسين رشدي بعيد ميلاد خطيبته نور عمرو دياب، حيث قدّم لها باقة من الورود في أجواء رومانسية جمعت الثنائي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "لو كان بإمكاني اختيارك في كل حياة لفعلت ذلك مرارًا وتكرارًا"، لترد عليه قائلة: "أحبك جدًا، وفي كل حياة سأكون لك".

وشاركت نور عمرو دياب وخطيبها الفنان ياسين رشدي في فيلم "الكراش"، الذي طُرح في دور العرض السينمائي ضمن خريطة أفلام الصيف، وهو من بطولة الفنان أحمد داود، وشيرين رضا، وباسم سمرة، إلى جانب عدد من النجوم.

وكان الفنان الشاب ياسين رشدي قد طرح في ديسمبر الماضي كليب أغنيته الأولى "جمال عينيها"، والتي شاركته فيها خطيبته نور عمرو دياب من خلال ظهورها بالكليب، بالإضافة إلى مشاركتها في كتابة الكلمات.