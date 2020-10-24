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محافظات

قبل انطلاق المارثون الانتخابي.. تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:18 ص
تجهيز 36 لجنة انتخابية
تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية
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محمد الصاحى
انهت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار يومين في محافظات المرحلة الأولى.

وتمكنت مدينة الحوامدية من تجهيز 10 مقرات انتخابية و 36 لجنة انتخابية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت التجهيزات رفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط كافة اللجان وتعقيم اللجان ومراجعة الإنارة ودورات مياه وعمل مظلات امام المدارس .

وكانت محافظة الجيزة قد أنهت استعدادتها لانتخابات مجلس النواب، التي تنطلق صلاح اليوم السبت وتستمر على مدار يومين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية. مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأعلنت مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.
قبل انطلاق المارثون الانتخابي.. تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية.. صور
قبل انطلاق المارثون الانتخابي.. تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية.. صور
قبل انطلاق المارثون الانتخابي.. تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية.. صور
قبل انطلاق المارثون الانتخابي.. تجهيز 36 لجنة انتخابية في مدينة الحوامدية.. صور

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