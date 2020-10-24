AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يسرا تتصدر جوجل بسبب تصريح "غير متوقع"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
يسرا
يسرا
Advertisements
قسم الفن
تصدرت الفنانة يسرا مؤشرات البحث جوجل في مصر وعدد من البلاد العربية بعد التصريحات التليفزيونية التي أدلت بها أمس على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت يسرا: "إن أهم ما شجعني أن أكون ضمن مؤسسي مهرجان "الجونة" السينمائي، أن هذه المدينة قطعة من مصر لا يعرفها الكثيرون فهي قطعة من أوروبا".

وأضافت يسرا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة و المذاع على شاشة " ON" قائلة " حتى الصعايدة اللي شغالين هنا قمة الجدعنة انا فاكرة ان مرة ضاع حلق فضلوا يدوروا عليه لحد مالقوه وأنا شكرتهم واحد واحد فضلوا مش ناسيين ده لحد دلوقتي .. فيهم جدعنة واصالة ".

 وأضافت "السينما مش ممثل بس السينما فريق عمل متكامل يبدا من المخرج ويمر بالممثل وكل من يقف خلف الكاميرا وكل الطاقم الفني حتى العامل اللي ورا الكاميرا الي بنساله عن رايه في الاداء ونقوله إيه رايك عملت المشهد كويس ؟".

 وحول ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين قالت " إشتغلت معاه كتير وكان اول مرة اروح كواليس فيلم من قبل بدايتي كان فيلم " الكداب " إتفرجت ساعتها على الاستاذ محمود ياسين من بعيد عشان اشوف بيمثله إزاي .. وانا فاكرة أن كان عندي مشهد معاه في فيلم " الثأر " بعد خروجي من المستشفى وعندما تحدث مكنتش عارفة امسك بربشة عينيا من جمال صوته .. كفاية اخلاقه وأدبه .. عنده مباديء كويسة وكان خجول جدًا ولما كان يشوفني وانا زعلانة ومضايقة كان بيضحك وأسأله بتضحك على إيه ؟ يقلي إنتي متزرزرة خالص ".

وحول أعمالها المستقبلية قالت " بعد خيانة عهد هعمل ال"غير متوقع" والغير متوقع لازم ننتظره لان المتوقع مش هيمشي دلوقتي إحنا لازم نتخض كل شوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجل الذي باع ظهره.. العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ مهرجان الجونة السينمائي

بعد فيلمها القصير بطيخ الشيخ.. كوثر بن هنية تعود للجونة بفيلم طويل

جائزة لفيلم الرجل الذي باع ظهره من مهرجان فينيسيا قبل عرضه بـ الجونة

يسرا توجه رسالة من مصر للعالم خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..شاهد

تفاصيل الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي

100 صورة لـ نجوم الفن في الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

شاهد.. وسائل إعلام عربية وأجنبية تتابع عملية التصويت في انتخابات النواب

33 مليون ناخب يشاركون في انتخابات المرحلة الأولى للنواب اليوم

بالقائمة والفردى.. كيف يصوت المواطن فى انتخابات النواب؟

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.. بعد قليل

AdvertisementS

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

السكة الحديد تعلن التأخيرات في حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

ماتوا من الجوع.. تحلل جثث مصري و6 آخرين داخل شاحنة في باراجواي.. صور

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور

أمطار غزيرة وبرق ورعد بشوارع مطروح في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. شاهد