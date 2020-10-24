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حوادث

محافظ شمال سيناء: حصول طلاب سيناء على منح دراسية في 6 جامعات ومعاهد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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استفاد أبناء محافظة شمال سيناء الحاصلون علي الثانوية العامة العام الدراسي الماضي، من الـ منح المقدمة من 6 جامعات ومعاهد.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير 74 منحة مجانية لأبناء المحافظة، في الجامعات الخاصة والمعاهد العليا للعام الدراسي 2020/2021م.

وتم ترشيح 74 طالبا وطالبة للدراسة في جامعات سيناء الخاصه ، والبريطانية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية و6 أكتوبر، إلى جانب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

وأكد اللواء شوشة، أنه تم تشكيل لجان لاختيار الطلاب المستحقين للمنح الدراسية من المتقدمين طبقًا للضوابط الخاصة بالمنح، والتي تمثلت في (أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء).

وأكد مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة محمد الحجاوي، أنه تم تلقي الطلبات الخاصة بالمنح الدراسية في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية خلال الفترة الماضية وفقًا للمواعيد المحددة لكل منحة، وتم الإعلان عن أسماء المستحقين وتوجيههم إلى الجامعات المختلفة لتسليم ملفاتهم والانتظام في الدراسة بها.

وكان أولياء الأمور بمحافظة شمال سيناء، قد تقدموا بشكوى لأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة ، لقيام إدارة جامعة سيناء الخاصة ، باستبعاد عدد من الطلاب الحاصلين علي منحة للدراسة في كليات الجامعة اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2020/2022م. وطلبوا التواصل مع وزارة التعليم العالي لضمان حقوق أبناءهم في الالتحاق بالدراسة خلتل العام الدراسي الجديد.

وتم إقصاء 17 طالبا من منحة جامعة سيناء لأبناء شمال سيناء، بعد ان تم اعلان قبولهم علي الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء ، بحجة تقليل عدد المنح المقدمه من الكليات الطبيه دون توضيح أي أسباب وذلك قبل بدء الدراسة بأيام.

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