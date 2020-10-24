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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية مفاجئة على مواقف السيارات وسيارات السرفيس وأماكن التجمعات بمواقف الأجرة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم وصحتهم فى مواجهة فيروس كورونا.


حيث قام المحافظ بتوزيع الكمامات على السائقين والمواطنين مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء الانتقال بوسائل المواصلات حيث سيتم فرض الغرامات التي تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين ، مشيرا الى أن تلك الزيارات المتتابعة بنطاق المحافظة تأتي ضمن خطة الدولة التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ،وأكد محافظ القليوبية أنه أصدر توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

كما تفقد المحافظ عددا من مدارس مدينة شبرا الخيمة  للوقوف على انتظام الدراسة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تفقد المحافظ أعمال تعقيم الفصول الدراسية بالكلور كأحد الجوانب الاحترازية لسلامة الطلاب في الفصول حيث وجه المحافظ بأعمال التطهير بشكل يومي.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة علي الإنفاق بحي غرب شبرا الخيمة وخاصة نفق ميدان المؤسسة حيث تم تطهير لإخلاء الباعة الجائلين ومصادرة جميع الاشغالات والعربات التي يفترشون عليها المنتجات ويتسبب في إغلاق النفق وعرقلة مرور المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة تحرير محاضر لكل المخالفين والباعة الجائلين الذين تم ضبطهم بالنفق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودتهم مرة اخرى.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور

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