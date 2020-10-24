الإمارات والبحرين ترحبان بإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.





وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية في العاصمة البحرينية، المنامة، أن مملكة البحرين ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.





وتشيد وزارة الخارجية البحرينية، على حد قول البيان، بالجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار، ويسهم في إشاعة أجواء صنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان في مساعيها الحثيثة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي.





ورحبت الإمارات بقرار السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.





وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.





وقالت الوزارة، إن "قرار السودان في مباشرة العلاقات مع إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".





وأضافت، أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وكذلك الدبلوماسي".



