AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات والبحرين ترحبان بإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
الإمارات والبحرين
الإمارات والبحرين ترحبان بإعلان التطبيع بين إسرائيل والسودان
Advertisements
سمر صالح
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية في العاصمة البحرينية، المنامة، أن مملكة البحرين ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وتشيد وزارة الخارجية البحرينية، على حد قول البيان، بالجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار، ويسهم في إشاعة أجواء صنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان في مساعيها الحثيثة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي.

ورحبت الإمارات بقرار السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وقالت الوزارة، إن "قرار السودان في مباشرة العلاقات مع إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

وأضافت، أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وكذلك الدبلوماسي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحرين تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. بيان مشترك

برعاية أمريكية.. البحرين تتوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل.. وترحيب عربي ودولي بالخطوة التاريخية

كوريا الجنوبية ترحب بتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

البحرين وإسرائيل في بيان مشترك: سندفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط

خطوة مهمة.. أول تعليق من الإمارات على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: يجب أن تعي إثيوبيا أن نهر النيل للجميع وليس ملكا لها ..فيديو

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

السكة الحديد تعلن التأخيرات في حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لاستقبال 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحي المرحلة الأولى من النواب

AdvertisementS

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة

خلال إدلائه بصوته.. رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات النواب

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور