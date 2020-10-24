انتخابات مجلس النواب.. إقبال محدود بلجان ديوان عام وزارة الزراعة

شهدت اللجان الانتخابية بديوان عام وزارة الزراعة، تزايدا ملحوظا في أعداد الناخبين مع ساعات الظهيرة، وذلك من أجل المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 ، عن دائرة الدقي والجيزة والعجوزة، وذلك تزامنا مع إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة مع الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.









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وعلى الرغم من الإقبال المحدود إلا أن الساعة الأخيرة شهدت تزايدا في الأعداد وبدء توافد الناخبين، وسط حالة إنتخابية متكاملة من الجميع، لا يشوبها أي تجاوزات.





كما استقبلت لجان ديوان عام الوازرة منذ قليل، أحد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية، والذي أشاد بإجراءات الانتخاب والالتزام التام من الجميع ناخبين وقائمين على العملية الانتخابية وتأمين من قبل الجهات المتخصصة.









وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.





وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.





وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كل الاستفسارات.