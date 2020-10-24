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أخبار العالم

اليوم.. ترامب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:21 م
ترامب
ترامب
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دخلت انتخابات الرئاسة الأمريكية مرحلة الحسم، مع تصويت قياسي في الاقتراع المبكر حيث بلغ عدد المصوتين حوالي 53 مليون ناخب، ومن المقرر أن يدلي الرئيس دونالد ترامب بصوته في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة اليوم السبت، قبل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر المقبل.


وسيدلي ترامب بصوته في "ويست بالم بيتش" بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.


أما منافسه الديمقراطي جو بايدن فسيتوجه مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا لعقد مؤتمرين اليوم السبت.


وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق بايدن بعدما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا يوم الأربعاء.


وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53.5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.


ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر في ظل جائحة كورونا.


وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. وسيزور ترامب ثلاثا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته وسيعقد مؤتمرات انتخابية في نورث كارولاينا وأوهايو وويسكونسن. 

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