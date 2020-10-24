غرفة عمليات مستقبل وطن: تزايد طوابير الناخبين على لجان الانتخابات في الوادي الجديد

تزايد اقبال المواطنين على لجان الوادي الجديد الانتخابية مساء أول ايام انتخابات مجلس النواب، بصورة ملحوظة في كافة اللجان بدائرتي المحافظة وخاصة من السيدات وكبار السن وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.





وشهدت مقار اللجان إقبالًا ملحوظًا من قبل الناخبين واحتل كبار السن والمرأة الصدارة في صفوف الناخبين، مع التزام أهالي المحافظة بالإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات المحددة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وجرى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تأمين اللجان من قبل رجال الشرطة، ووضع كردون أمني أمام محيط اللجان للحفاظ على الهدوء والاستقرار بمقار الانتخابات.





وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد، إجراءات تأمين العملية الانتخابية في اللجان من خلال تركيب بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن، وبوابات تعقيم أمام كل لجنة بجميع المراكز والمدن والقرى.





كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدًا لعناصر من الشرطة النسائية في محيط اللجان الخاصة بالسيدات بمراكز وقرى المحافظة لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبات خاصة كبار السن.





ويوجد في محافظة الوادي الجديد، 4 مقاعد في برلمان 2020، بواقع 2 فردي، و2 بنظام القائمة، ويتنافس في المحافظة على المقاعد الفردية، 24 مرشحًا في دائرتين انتخابيتين، بواقع 8 مرشحين في الدائرة الأولى وتضم مركزي الخارجة وباريس، 16 مرشحًا في الدائرة الثانية وتضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.





وتضم محافظة الوادي الجديد، 75 لجنة انتخابية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها، حيث جرى تجهيز 60 مركز انتخابي بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخب وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.





وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.





وأجريت المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، ومن المقرر إعلان النتيجة بحد أقصى أول نوفمبر.



