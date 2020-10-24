قبل غلق التصويت.. إقبال متوسط على لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بالمنيب

يواصل الناخبين الاقبال بشكل متوسط على لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بالمنيب مساء اليوم السبت قبل غلق التصويت بساعة، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020.









وفتحت لجنة طه حسين الإعدادية بنين أبوابها أمام الناخبين اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020.













أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.













وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.











