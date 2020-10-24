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اقتصاد

قبل غلق التصويت.. إقبال متوسط على لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بالمنيب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:31 م
اقبال متوسط بلجنة
اقبال متوسط بلجنة طه حسين الاعدادية
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محمد صبيح
يواصل الناخبين الاقبال بشكل متوسط على لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بالمنيب مساء اليوم السبت قبل غلق التصويت بساعة، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020.


وفتحت لجنة طه حسين الإعدادية بنين أبوابها أمام الناخبين اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.



وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.



وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.

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