ما هو الشلل الدماغي وهل له علاج؟

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية. تظهر الاضطرابات في السنوات القليلة الأولى من الحياة،وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.





عادة لا تسوء مع مرور الوقت. قد يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي من صعوبة في المشي. قد يواجهون أيضًا مشكلة في مهام مثل الكتابة أو استخدام المقص. يعاني البعض من حالات طبية أخرى ، بما في ذلك اضطرابات النوبات أو الإعاقة العقلية.





يحدث الشلل الدماغي عندما لا تتطور مناطق الدماغ التي تتحكم في الحركة والوضعية بشكل صحيح أو تتضرر. عادة ما تظهر العلامات المبكرة للشلل الدماغي قبل سن 3 سنوات. غالبًا ما يكون الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بطيئين في الانقلاب أو الجلوس أو الزحف أو الابتسام أو المشي.





يولد بعض الأطفال مصابين بالشلل الدماغي. يحصل عليه الآخرون بعد ولادتهم.

لا يوجد علاج للشلل الدماغي ، لكن العلاج يمكن أن يحسن حياة المصابين به. يشمل العلاج الأدوية والعلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق.