AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما هو الشلل الدماغي وهل له علاج؟

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
ما هو الشلل الدماغي
ما هو الشلل الدماغي و هل له علاج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية. تظهر الاضطرابات في السنوات القليلة الأولى من الحياة،وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 


عادة لا تسوء مع مرور الوقت. قد يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي من صعوبة في المشي. قد يواجهون أيضًا مشكلة في مهام مثل الكتابة أو استخدام المقص. يعاني البعض من حالات طبية أخرى ، بما في ذلك اضطرابات النوبات أو الإعاقة العقلية.


يحدث الشلل الدماغي عندما لا تتطور مناطق الدماغ التي تتحكم في الحركة والوضعية بشكل صحيح أو تتضرر. عادة ما تظهر العلامات المبكرة للشلل الدماغي قبل سن 3 سنوات. غالبًا ما يكون الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بطيئين في الانقلاب أو الجلوس أو الزحف أو الابتسام أو المشي.


يولد بعض الأطفال مصابين بالشلل الدماغي. يحصل عليه الآخرون بعد ولادتهم.

لا يوجد علاج للشلل الدماغي ، لكن العلاج يمكن أن يحسن حياة المصابين به. يشمل العلاج الأدوية والعلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسر عبيدو يكتب: جلطة وندمان عليها

اليوم العالمي للشلل الدماغي 2020: طرق التعايش مع هذه الحالة والتغلب على الأزمات

في يومه العالمي.. أعراض غير متوقعة لـ الشلل الدماغي

أعراض مرض باركنسون .. 21 علامة تدق جرس الإنذار

سارة الدقن تكتب: إزاى أعرف ابنى مصاب بالتوحد أم لا ؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة.. 3 طرق طبيعية لعلاج احتباس الماء في الجسم.. كندة علوش تثير الجدل من الجونة

فرنسا ترد على تصريحات أردوغان.. وتستدعي سفيرها فى تركيا

بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

العثور على جثة مصري متحللة داخل حاوية أسمدة في باراجواي

تعقيم مكثف للجنة معهد بحوث وقاية النباتات بالدقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة