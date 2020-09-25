اجتاز المستحيل.. محمد يتغلب على الشلل الدماغي بـ 93.5 % في الثانوية العامة

كثيرا ما سمعنا عن الصبر وحكاياته فهو معروف بأنه مفتاح الفرج وبابُ للعوض هكذا آمنت والدة محمد عندما تحدت الأطباء وايقنت أنه سيعيش فظلت تحدث طفلها وكأنه يستطيع إدراك ما تقوله.





فلم تكن خطوات حياتهم سهلة بل كانت مليئة بالصعاب فرغم من والدته الشاقة في أول الشهر الثامن وإصابته بنقص الأكسجين في الدم وميكروب في الدم اعتقد الأطباء أنه سيتوفى قريبا ولكن الله رسم له حياه جديدة مليئة بالصبر والايمان.





أصيب محمد بالشلل الدماغي مما جعل حياته مليئة بالصعاب ولكنه استطاع تحديها بالصبر والعزيمة التي زرعتها والدته به ليؤمن بأن الله كتب له حياة خاصة وأن الإعاقة بالنفوس وليست بالجسد.





وتقول والدة محمد إنه وُلد في أول الشهر الثامن بنقص أكسجين الدم وميكروب وزعم الأطباء أنه لن يعيش مطولا ولكنها كانت تؤمن بأنه سيعيش وسيكون سندا وعوضًا لها هي ووالده.





وتضيف والدة محمد لصدى البلد أنه عانى الكثير في حياته الدراسية نظرا لرفض المدارس الخاصة والعامة له لحين التحاقه بالصف الأول الابتدائي وجهدها المستمر معه ليصبح من المتفوقين.





ويروي محمد سيد البالغ من العمر 18 عاما أنه حصل على مجموع 93.5% في الثانوية العامة ليصبح من المتفوقين ويتحدى إصابته بالشلل الدماغي ويلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة.





ويتابع محمد أن يهوى التعليق الرياضي على المباريات وكان يحلم بالالتحاق بكلية الإعلام ولكنه لم يتحقق لذلك سيلتحق بدورات تدريبية بجانب دراسته للتجارة حتى تسنح له الفرصة الحقيقة للدخول في هذا المجال.





ويردف محمد أن أصدقاءه كان لهم دور كبير في حياته نظرا للمساندة النفسية والمعنوية التي قدموها له خلال رحلته الدراسية، مضيفًا أن لديه 3 أشقاء بنات يعوضنه عن أي نقص.







