بريطانيا تسجل 23 ألف إصابة جديدة و174وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأبلغت المملكة المتحدة عن 23012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 174 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأفادت الوزارة الجمعة بارتفاع يومي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا بـ20530 حالة ووفاة 224 حالة منذ يوم الأربعاء.





وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ بداية الجائحة 854010، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 44745.





وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة ما لا يقل عن 1.145.847 شخصا في العالم منذ ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر .





وأصيب أكثر من 42.262.290 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 28.754.900 منهم حتى اليوم.



