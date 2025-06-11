تهنئة إيبارشية أسوان ودير الأنبا باخوميوس بعيد الأضحى المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو أسوان والأنبا بيشوي أسقف أسوان وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير، مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد أبو الليل مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة أسوان حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.