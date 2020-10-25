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محافظات

صقر يفتتح محلات شباب السويس والمنطقة الترفيهية علي الكورنيش والممشي الجديد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
في إطار إحتفالات السويس بالعيد القومي الـ 46 لأنتصارات 24 أكتوبر 1973 ووسط حشد كبير من أبناء السويس قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ومجلس ادارة مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي ومديري المشروعات بالمحافظة ومديري المديريات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورؤساء الأحياء بافتتاح المنطقة التجارية بكورنيش السويس الجديد والتي تشمل عدد 16 محلا و6 كرفانات في مختلف الانشطة والذي تم تسليمها لعدد من شباب وفتيات السويس خلال قرعات علنية بحضور جميع الشباب المتقدمين لهذه المشروعات من خلال جهاز المشروعات الصغيرة ، كذلك شملت المنطقة تطوير الكورنيش وانشاء ممشي جديد علي الخليج كمتنفس جديد لشعب السويس بالمجان.

وأعرب صقر عن سعادته بافتتاح المنطقة التجارية للشباب وسط فرحة الالاف من ابناء السويس سعداء بما يتم علي ارض السويس من خدمات وإنجازات ومناطق ترفهية ومشروعات ، مطالبا ابناء السويس الحفاظ علي هذه المشروعات التي تتم مشيرا الي ان هذه المكتسبات ملكا لكل أبناء السويس .

وأكد صقر علي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحافظة السويس وعازمة علي إقامة مشروعات كبري بها خلال الايام القادمة ، سوف تعود بالنفع علي المدينة الباسلة .

وضرب المحافظ مثالا لاعتماد مبلغ 320 مليون جنيه لتحسين مشروعات الصرف الصحي والمياه من الدولة، مؤكدا انه يتم حاليا إحلال وتجديد وتطوير وإنشاء 27 مشروعًا في مجال الصرف الصحي والمياه على أرض السويس ، كذلك تقام مستشفي للتأمين الصحي لشعب السويس بمدينة 24 اكتوبر بمبلغ 2.8 مليار جنيه، مشيرا الي ان هناك العديد من المشروعات التي تهم المواطنين السويس لتعود المدينة الباسلة لسابق عهدها عروسا للبحر الأحمر .

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