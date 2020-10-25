الدفع بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية في العاشر من رمضان





ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجار إخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء إبراهيم عبد العفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ،مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بشركة أدوات صحية بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الطوابق الأخرى وخطوط الانتاج بالمصنع.

وتبين أن الحريق نشب بمخزن الشركة على مساحة 700 متر وتم محاصرة النيران وجاري اخمادها.





وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.



تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخازن مصانع الشركة العالمية للأدوات الصحية في المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.