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حوادث

الدفع بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية في العاشر من رمضان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب  بمخازن مصانع الشركة العالمية للأدوات الصحية في المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

 
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجار إخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبد العفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ،مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بشركة أدوات صحية بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الطوابق الأخرى وخطوط الانتاج بالمصنع.

وتبين أن الحريق نشب بمخزن الشركة على مساحة 700 متر وتم محاصرة النيران وجاري اخمادها.


وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

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