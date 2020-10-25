غلق وتشميع 6 مقاهي .. محافظ الغربية يقود حملة لإعادة الانضباط بـ طنطا

قاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مساء السبت حملة موسعة جابت شوارع مدينة طنطا لمتابعة تطبيق أصحاب المقاهي والمحلات للإجراءات الاحترازية ومدى التزامهم بحرم الطريق وعدم التعدي عليه.





وأسفرت الحملة عن قيام قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا بغلق وتشميع ٦ مقاهي ورفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام، كما جرى سحب 4 رخص قيادة للوقوف صف ثان والسير عكس الاتجاه بمعرفة إدارة المرور.



