لليوم الثاني.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب 2020 في أرض اللواء

توافد الناخبون منذ دقائق على لجان مدرسة «الكرامة» الثانوية بنات، ومدرسة «خطاب» المشتركة، بعد فتح باب التصويت، في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، بمنطقة أرض اللواء.





وحرص رجال الأمن قبل فتح باب اللجان لإدخال الناخبين، على تهيأة مداخل اللجان، وتنظيم عملية دخول الناخبين، حتى يتمكن الجميع بالإدلاء بأصواتهم بسلاسة، وكانت الأولوية لكبار السن الذين وصل بعضهم منذ الصباح الباكر، حتى قبل فتح باب اللجان.





وكان الناخبون قد حرصوا أمس السبت على الانتظام في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، وضربوا نموذجًا رائعًا في الوعي واستلهام روح الوطنية من خلال أداء أدوارهم والغور بحقهم الانتخابي، في جميع ربوع محافظة الجيزة ومحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.



