AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو موسيقيا لأحدث أغنياته الجو جميل

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرح النجم عمرو دياب برومو موسيقيا لأحدث أغنياته "الجو جميل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم يكشف عن موعد طرحها أو تفاصيلها، وذلك بعد طرحه أغنية "أهي أهي" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.


وتصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع "جوجل"، بعد طرحه أغنية "أهي أهي" بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو.


ويتعاون عمرو دياب في أحدث أغنياته "أهي أهي"، مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي والميكس لعادل حقي.


وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون" ، ديميتريس لاباس "أوكرديون".


وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999. 


وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها "رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان. 


وتقول الأغنية: "في حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم.. جماله بالإيد عمره ميترسم ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه.. أهه أهه أهه فرحة حياتي أهه ما هو دا اللي لما عدى كله اتجنن عليه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سيلفي الأطفال.. عمرو دياب يتصدر تويتر

زي ما انتي لعمرو دياب تحتل المرتبة 20 لأكثر الأغاني استماعاً في العالم

شباب دائما ..عمرو دياب لياقة وأناقة في أول حفل بعد كورونا

مين دي؟ عمرو دياب ينشر صورة فتاة بملابس جريئة على البحر

نشر صورة غامضة عنها.. تعرف على الفتاة الجديدة في حياة عمرو دياب

عمرو دياب يطرح دويتو "اهي اهي" مع المطربة اليوناينة إيريني بابادوبلو

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يقرر ترقية اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل إلى رتبة رائد

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020

لتلقي وتقديم رشاوى.. إحالة المتهمين فى قضية بيع العدادات الذكية للجنايات

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

علي جمعة: الرسول محمد ولد ساجدًا رافعا بصره إلى السماء.. فيديو

بثلاث طرق.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

في ذكرى وفاة محمد كمال الشهير بـ شرفنطح.. فارق الحياة بطريقة مأساوية

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

شاب لم يعرف معنى الاغتسال من الجنابة وكان يصلي.. ما حكم الشرع

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة

في ثاني أيام التصويت .. إقبال كبار السن والنساء على اللجان الانتخابية بالجيزة.. صور

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020