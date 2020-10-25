عضو غرفة المتابعة بـ قومي المرأة: انتخابات الأمس شهدت إقبالا وسلاسة كبيرة "فيديو"

قالت إيزيس محمود، عضو غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة، إن المركز لديه العديد من الفرق المدنية، والتي تتولى مسؤولية المتابعة المدنية وهم أكثر من 2000 ناخب ميداني.





وأضافت إيزيس محمود، خلال لقائها على فضائية دي إم سي، أن المقرات الانتخابية شهدت الكثير من الكثافة والسلاسة، بالأمس، والشكاوى جميعها كانت معظمها استعلامات لعنوان اللجنة.





وأشارت "محمود" إلى أن انتخابات النواب بالأمس شهدت تصدرا للمرأة المصرية بمراكز الاقتراع، منوهةً بأن هناك تواصلا مستمرا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هناك اقتراح بين القومي للمرأة والوطنية للانتخابات لتجميع الأسرة المصرية في مركز انتخابي واحد.





ويعد اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.