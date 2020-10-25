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محافظات

انتخابات النواب 2020.. النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان البحر الأحمر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:23 م
السيدات يتصدرن المشهد
السيدات يتصدرن المشهد فى انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمدن محافظة البحر الأحمر، تصدر النساء للمشهد الانتخابي، فى اليوم الثاني، عقب فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى وقت الظهيرة.

كانت محافظة البحر الأحمر قد أنهت استعدادتها النهائية لاستقبال الانتخابات البرلمانية، حيث قامت الوحدات المحلية بتركيب المظلات الخارجية وتعقيم وتنظيف اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وفي مدينة الغردقة، قام مجلس المدينة برئاسة اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بأعمال تركيب مظلات وتوفير كراسي للانتظار وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن أمام جميع المقرات لانتظار الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم لمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا.

وشهدت اللجان الانتخابية الثلاث بمدرسة محمد الطيب بالغردقة، اليوم الأحد، إقبالا متوسطًا من الناخبين في الساعات الأولى لبدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني من الانتخاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا.

وشدد المستشار هاني عيد، رئيس اللجنة، على مسؤولي الصحة على قياس درجة حرارة أي ناخب قبل دخوله للإدلاء بصوته، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأقامت مديرية أمن البحر الأحمر بوابة إلكترونية لمرور الناخبين، وقام اللواء أحمد عبدالعزيز، حكمدار البحر الأحمر، بتفقد أعمال التأمين والخدمات باللجان الثلاث بمدرسة محمد الطيب.

ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة 16 مرشحًا من الأحزاب والمستقلين.
انتخابات النواب 2020.. النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان البحر الأحمر
انتخابات النواب 2020.. النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان البحر الأحمر

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