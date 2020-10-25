البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد





وهبط مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 2.12% إلى 1782 نقطة، كما هبط "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 2638 نقطة.

وتراجع مؤشر egx50 بنسبة 2.64% ليسجل 1936 نقطة.

اقرأ أيضا: هبوط حاد لسهم البنك التجارى الدولى بعد إعادة التداول عليه وهبط مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 2.12% إلى 1782 نقطة، كما هبط "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 2638 نقطة.

انخفضت مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم، الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية "Egx30" بنسبة 3.85% ليصل إلى 10564 نقطة.