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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
انخفضت مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم، الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية "Egx30" بنسبة 3.85% ليصل إلى 10564 نقطة.

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وهبط مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 2.12% إلى 1782 نقطة، كما هبط "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 2638 نقطة.

وتراجع مؤشر egx50 بنسبة 2.64% ليسجل 1936 نقطة.

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