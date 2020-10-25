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لا تبخل على بلدك بصوتك.. البابا تواضروس يوجه رسالة إلى المصريين.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:46 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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إسراء صبري
أكد البابا تواضروس أن التعاون بين الكنيسة والأزهر تعاون دائم ومستمر، ومنهم بيت العيلة الذي يعمل على كل الأمور والقضايا، فهو يعد شكلا من التعاون المشترك بيننا.

وأشار "تواضروس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"،  أن الرئيس بدأ في عمل تصويب المجتمع المصري، عن طريق أن يكون لكل إنسان في مصر دور وعمل، كما أن التنوع في المجتمعات يقويها.

ولفت إلى أن منذ عام 2014 بدأ الحال والوضع في مصر يعود إلى صوابه، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تتمم تدعو المصريين للافتخار، معقبًا: "إحنا كمصريين اتخلقنا للعمل مع بعضنا البعض".

كما وجه البابا رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: أدعو الجميع إلى التباعد عن صور الإحباط الخاصة بـ العزوف عن الانتخابات، معقبا: مارس حقك السياسي واختار من يمثلك من الناخبين. 

وأدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات في كل المراحل، وكله من أجل مصر، "لا تبخل بصوتك عن بناء هذا البرلمان القوي". 

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