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أخبار العالم

دفعات إغاثة جديدة من السعودية لليمن

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:48 م
السعودية
السعودية
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ميس رضا
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمليات إدارة وتنسيق العمل الاغاثي بعدة مناطق يمنية،  وتقديم الدعم للفئات النازحة والمتضررة من الأحداث الجارية هناك.



وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع, 7.056 سلة غذائية، تزن 754 طنًا و992 كيلو جرامًا، للنازحين والأسر الأشد فقرًا في عدة مناطق تابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18.685 نازحًا ومتضررًا.


كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3.000 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة والمتضررة في مديرية عقان بمحافظة لحج، استفاد منها 3.000 أسرة.


وفي محافظة الحديدة، قام المركز أمس بتوزيع، 2.004 كراتين تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس، استفاد منها 2.004 أسر.


وقام منسوبي المركز أمس بتوزيع مواد إيوائية للنازحين في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و80 بطانية، و40 بساط استفاد منها 120 نازح.


وتأتي تلك المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت نحو 512 مشروعًا. 

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