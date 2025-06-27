بفستان موف ومكياج ناعم .. درة تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومميزة.

وارتدت درة في الصور فستانًا باللون الموف، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، إلى جانب مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي.

ولاقت الإطلالة تفاعلاً كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وجاذبيتها المعتادة

فيلم الست لما انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا التى كانت متواجدة فى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقى المشاهد بعد اجازة العيد.

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

فيلم “وين صرنا”

وكانت احدث اعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.