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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيستهبل .. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه قبل طرحها

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج

روج الفنان أحمد سعد، لأحدث أغانيه التي تحمل اسم بيستهبل، قبل طرحها خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي. 

ونشر أحمد سعد، بوستر أغنية بيستهبل، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ولم يعلق بأي شئ. 

https://www.instagram.com/p/DLab5vesnDC/?igsh=bHhkYzI3bTFkZXdk

أغاني أحمد سعد

من جهة أخرى، حققت أغنية "سيد الناس.. جدع" للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.

ألبوم أحمد سعد 

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

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