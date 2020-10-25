شاهد.. أسقف جنوب الأقصر يدلى بصوته

أدلى الأنبا يواقيم، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بإسنا وأرمنت جنوب الاقصر، بصوته، اليوم الأحد، في إنتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة عزبة الخزان الجديدة .





ورافق الأنبا يواقيم، القمص مينا جاد كاهن كنيسة العذراء مريم بإسنا، وعاطف يونان منسق العلاقات العامة بالكنيسة، للادلاء بإصواتهم أيضًا، وكذلك لحثهم المواطنيين بالمشاركة في إنتخابات مجلس النواب 2020 .





شدد الأنبا يواقيم على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطني، متمنيًا لمصر مجلس نيابي قوي وواعد، ودعا الله أن يحفظ مصرنا العزيزة بلدًا وشعبًا .



