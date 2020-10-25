شاهد.. أسقف جنوب الأقصر يدلى بصوته

أدلى الأنبا يواقيم، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بإسنا وأرمنت جنوب الاقصر، بصوته، اليوم الأحد، في إنتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة عزبة الخزان الجديدة .
ورافق الأنبا يواقيم، القمص مينا جاد كاهن كنيسة العذراء مريم بإسنا، وعاطف يونان منسق العلاقات العامة بالكنيسة، للادلاء بإصواتهم أيضًا، وكذلك لحثهم المواطنيين بالمشاركة في إنتخابات مجلس النواب 2020 .
شدد الأنبا يواقيم على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطني، متمنيًا لمصر مجلس نيابي قوي وواعد، ودعا الله أن يحفظ مصرنا العزيزة بلدًا وشعبًا .
وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد قام برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة انتخابات مجلس النواب .
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شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل اللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن،والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.