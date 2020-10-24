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محافظات

كاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالأقصر.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:33 م
كاهن كنيسة العذراء
كاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في إنتخابات مجلس النواب
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شمس يونس
أدلى القس بولس حكيم  غالي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الشيخ إبراهيم مغازي الأبتدائية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر .


وقال القس "بولس حكيم" راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن المشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب واجب وطني، وممارسة الحقوق الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، ولابد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان .


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

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ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
كاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالأقصر.. صور
كاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالأقصر.. صور

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