كاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالأقصر.. صور

أدلى القس بولس حكيم غالي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الشيخ إبراهيم مغازي الأبتدائية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر .









وقال القس "بولس حكيم" راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن المشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب واجب وطني، وممارسة الحقوق الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، ولابد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان .









وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.





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