انتخابات النواب.. بدء الفرز في 1099 لجنة انتخابية بالمنيا

بدأت لجان محافظة المنيا فرز صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب في ٥١١ مركزا انتخابيا، و١٠٩٩ لجنة فرعية علي مستوي المحافظة.





وتنافس ١٩٩ مرشحا على ٢٩ مقعدا بنظامى القائمة والفردى، منهم ٢٨ مرشحا بنظام القائمة، حيث دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ ١٤ مرشحا للمنافسة على الـ ١٤ مقعد المخصصين للمحافظة بالقائمه وكذلك قائمة نداء مصر أيضا فقد دفعت بـ ١٤ مرشحا آخرين.









أما المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى ٦ دوائر انتخابية خصص لها ١٦ مقعدا يتنافس عليها ١٧٠ مرشحا.





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الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا وتضم مركز المنيا وبندر المنيا والمنيا الجديدة وعدد المقاعد المخصصة لها ٣ مقاعد يتنافس عليهم ٣٢ مرشحا.





والدائرة الثانية مقرها مركز غرب سمالوط مكوناتها الإدارية مركز سمالوط غرب ومركز سمالوط شرق ومركز مطاي وتم تخصيص ٣ مقاعد لها يتنافس عليها ٣٣ مرشحا.





والدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة مكوناتها الإدارية مراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار وعدد المقاعد المخصصة لها ٤ مقاعد يتنافس عليها ٤٣ مرشحا.





أما الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص خصص لها مقعدين فقط ويتنافس عليهما ٢٧ مرشحا.





والدائرة الخامسة مقرها مركز ملوي مكوناتها الإدارية مركز ملوى وقسم ملوي وعدد المقاعد المخصصة لها ٣ مقاعد يتنافس عليها ٣٥ مرشحا.





والدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس مكوناتها الإدارية مركز ديرمواس فقط وتم الاقتراع على الاختيار بين القائمة الوطنيه من أجل مصر وقائمة نداء مصر فقط لتأجيل الاقتراع على النظام الفردي والذي يتنافس عليه ١٧ مرشحا على مقعد وحيد إلى الفترة المقبلة.





يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابيه والذين لهم حق الاقتراع ٣ مليون و٤٨٢ ألف و٤٢٤ ناخب بالمنيا .



