تشغيل مشروع الصرف الصحى.. مطالب أهالى قرية المسلمية بالشرقية

أستغاث المواطن إيهاب السيد محمد فتح الله، المقيم فى قرية المسلمية التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من عدم تشغيل مشروع الصرف الصحى رغم الانتهاء منه منذ عام ، وأشار القارئ إلى أن الغرف تهالكت بسبب عدم تشغيلها.





ويقول فى رسالته : نرجو من المسئولين تشغيل المشروع الذى تأخر وأصبح دون فائدة وتغطية البلوعات التى أصبحت تهدد حياة المارة.





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01223453467





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