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بين الناس

تشغيل مشروع الصرف الصحى.. مطالب أهالى قرية المسلمية بالشرقية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن إيهاب السيد محمد فتح الله، المقيم فى قرية المسلمية التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من عدم  تشغيل مشروع الصرف الصحى رغم الانتهاء منه منذ عام ، وأشار القارئ إلى أن الغرف تهالكت بسبب عدم تشغيلها.

ويقول فى رسالته : نرجو من المسئولين تشغيل المشروع الذى تأخر وأصبح دون فائدة وتغطية البلوعات التى أصبحت تهدد حياة المارة.

للتواصل مع القارىء عبر الرقم التالى
 01223453467

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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