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بين الناس

أهالي نجع حمادي يستغيثون من تفريغ سيارات الكسح مياه الصرف الصحى فى الترع

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن طلعت فؤاد السيد ، من أهالى مركز نجع حمادى فى محافظة قنا، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من  إلقاء سيارات الكسح لمياه الصرف الصحى فى ترعة تستخدم لرى الأراضى الزراعية .

ويقول فى رسالته : نعانى من  إلقاء مياه الصرف الغير معالجة داخل الترع والمصارف وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد.

وأضاف : الصرف الصحى اللى بيخرج من بيوت الأهالى بعربيات الكسح يتم وضعه فى ترعة القرية ولا أحد يتدخل لحل تلك الأزمة التى تدمر صحتنا وصحة أطفالنا بسبب الأمراض التى انتشرت نتيجة رى الأراضى الزراعية من مياة الترعة الذى اختلطت به مياه الصرف الصحى والمجارى التى يتم وضعها به.

وناشد الوحدة المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية ورصد أي مخالفات قد تقع من  قبل سائقيها.

للتواصل مع الشاكى
01281883654

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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