تعليم القاهرة تقدم توضيحا جديدا بشأن قرار إلغاء طابور الصبح في المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن هناك توضيحا مهما بشأن قرار إلغاء طابور الصباح ، وهو أن هذا القرار يقتصر فقط على المدارس التي بها أفنية لا تناسب مع أعداد الطلاب مما يؤثر سلبا على اتخاذ الاجراءات الاحترازية





اقرأ ايضا | ننشر جداول حلقات حصص الأسبوع الثاني على قناة مدرستنا





وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بالنسبة للسبورات الذكية الموجودة في الفصول ، فلن يتم السماح بإستعمالها إلا للاغراض التعليمية فقط وتحت إشراف معلم المادة.





وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة السبت الماضي ، أنه تقرر نظرا للظروف الراهنة التشديد إلغاء طابور الصباح في مدارس محافظة القاهرة على أن يتم توزيع الاشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسي .





كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع العاملين بالمدرسة يجب عليهم ارتداء الكمامة ، وممنوع لأى معلم دخول الفصل بدون الكمامة.





وتم التشديد أيضًا على ضرورة توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة ، و تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة الا بشكل رسمى .





وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسه من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.





وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على المدير العام بتكثيف المتابعات و مراجعة خطط المتابعة ، مشيرةً إلى أنه على وكيل الإدارة المرور على اكبر عدد من المدارس ، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات ، بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في اسبوع واحد



