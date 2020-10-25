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مرأة

علامات وأعراض تؤكد إصابتك بالالتهاب الرئوي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
العمر يجلب لنا العديد من التحديات الصحية ولكن هناك بعض المضاعفات الصحية التي يمكن معالجتها من خلال التعرف على العلامات المبكرة والتعرف عليها، واحد منهم هو الالتهاب الرئوي . مع تقدمنا ​​في السن ، تصبح دفاعات أجسامنا الطبيعية أقل موثوقية ، ونتيجة لذلك ، يصبح كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى  بما في ذلك الالتهاب الرئوي، هذا مرض يبدو أنه يؤثر على كبار السن بطريقة مختلفة جذريًا عن تأثيره على الأشخاص في الفئات العمرية الأخرى.

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي عند كبار السن مهددًا للحياة  فيما يلي بعض العلامات والأعراض المبكرة لهذا المرض وفقا ل thehealthsite


سعال

يمكن أن يكون السعال عند كبار السن الذي لا يشف من الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي . كما توجد بعض أنواع الالتهاب الرئوي التي تؤدي إلى تراكم المخاط في الرئتين.

حمى

يعاني معظم المصابين بهذه الحالة من حمى مفاجئة. ومع ذلك ، فإن هذه الحمى ليست شائعة جدًا بين كبار السن ، ولكن الشعور بالحمى بين الحين والآخر يمكن أن يكون علامة على أنك تعاني من مشكلة صحية خطيرة .


ضيق في التنفس

يمكن أن تمتلئ الأكياس الهوائية في الرئتين بالسوائل أو الصديد إذا كنت تعاني من هذه الحالة. هذا يسبب السعال ولكن أيضا صعوبة في التنفس. ستلاحظ هذا بشكل خاص عندما يحتاج من تحب إلى التحرك بسرعة. على سبيل المثال ، محاولة التسرع في الرد على الهاتف أو صعود السلالم.

ألم صدر

يمكن أن تسبب العدوى في الرئتين ألمًا في الصدر لدى كبار السن أثناء السعال والتنفس. الألم مزمن ويمكن أن يكون مؤلمًا للغاية. عندما تشعر بألم في الصدر أثناء السعال والتنفس ، يجب عليك استشارة الطبيب وفحص نفسك.

إعياء

عندما يحارب جسمك مثل هذه العدوى ، فإنه عادة ما يصاب بالإرهاق وهناك الكثير من الطاقة التي تضيع. قد تشعر بالتعب طوال الوقت.

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