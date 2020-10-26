AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز جامعة القاهرة يعلن نتائج الترم الأساسي والدور الثاني بنظامي التعليم المفتوح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أمس الأحد، نتائج الترم الأساسى والدور الثانى يوليو 2020 بنظامى التعليم المفتوح والتعليم المدمج فى التقييم البحثى والامتحانات التحريرية والتي عقدت في الفترة من 29 إغسطس إلى 15 سبتمبر 2020 ، وسوف تعلن النتائج للدارسين رسميا من خلال الموقع الإلكترونى للمركز على شبكة الإنترنت .

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على أهمية التعليم المستمر والتطوير الذى تشهده برامج التعليم الإلكترونى المدمج فيما يتعلق باستراتيجيات التدريس وفقا للرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة , وأن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج, وأشار سيادته إلى أنه تم إعلان نتائج ما يقر ب من 13 أل ف دارس بنظام التعليم المفتوح بالبرامج التابعة لكليات التجارة، والزراعة، والآداب، والحقوق، والإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، كما تم إعلان نتائج ما يقرب من 10 ألا ف طالبببرامج التعليم المدمج علوم الأعمال, والآداب, والتربية للطفولة المبكرة و التربية الخاصة, ودار العلوم, بنسب تتراوح ما بين 70 % و 95%.

و صرح من جانبه الأستاذ الدكتور جمال عبد العزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليمالمدمج, أن النتائج أعلنت من خلال رسائل المحمول التى أرسلها المركز للدارسين المشتركين بتل ك الخدمة من خلال sms ، بالإضافة إلى إعلانها رسميا على الموقع الإلكترونى للمركزاليوم .

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج قد حرص على تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات و جامعة القاهرة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقديم ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

استمرار امتحانات التعليم المدمج لـ 6687 طالبا بجامعة القاهرة

الخشت: بدأنا التعليم المدمج منذ ثلاث سنوات للجمع بين النظام التقليدي والإلكتروني

برامج متاحة للدبلومات المتوسطة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

للطلاب الجدد.. شروط الالتحاق بالتعليم المدمج والأوراق المطلوبة للتقديم

ترشيحاتنا

142 نائبًا بجانب أبو العينين حسموا الانتخابات البرلمانية بشكل مبدئي.. تفاصيل

أهالي الجيزة يحتفلون بتقدم أبو العينين في المؤشرات الأولية لانتخابات النواب ..فيديو

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بفارق كبير.. أحمد موسى: أبو العينين يتقدم باكتساح في كل الصناديق الانتخابية

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

أحمد موسى يوجه الشكر للسيدة سمية أبو العينين: تقوم بجهد كبير لخدمة أهالي الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور