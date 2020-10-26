مركز جامعة القاهرة يعلن نتائج الترم الأساسي والدور الثاني بنظامي التعليم المفتوح

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أمس الأحد، نتائج الترم الأساسى والدور الثانى يوليو 2020 بنظامى التعليم المفتوح والتعليم المدمج فى التقييم البحثى والامتحانات التحريرية والتي عقدت في الفترة من 29 إغسطس إلى 15 سبتمبر 2020 ، وسوف تعلن النتائج للدارسين رسميا من خلال الموقع الإلكترونى للمركز على شبكة الإنترنت .

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على أهمية التعليم المستمر و التطوير الذى تشهده برامج التعليم الإلكترونى المدمج فيما يتعلق باستراتيجيات التدريس وفقا للرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة , وأن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج, وأشار سيادته إلى أنه تم إعلان نتائج ما يقر ب من 13 أل ف دارس بنظام التعليم المفتوح بالبرامج التابعة لكليات التجارة، والزراعة، والآداب، والحقوق، والإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، كما تم إعلان نتائج ما يقرب من 10 ألا ف طالبببرامج التعليم المدمج علوم الأعمال, والآداب, والتربية للطفولة المبكرة و التربية الخاصة, ودار العلوم, بنسب تتراوح ما بين 70 % و 95%.

و صرح من جانبه الأستاذ الدكتور جمال عبد العزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج, أن النتائج أعلنت من خلال رسائل المحمول التى أرسلها المركز للدارسين المشتركين بتل ك الخدمة من خلال sms ، بالإضافة إلى إعلانها رسميا على الموقع الإلكترونى للمركزاليوم .

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج قد حرص على تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات و جامعة القاهرة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .



