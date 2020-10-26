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تنسيقية شباب الأحزاب: المرأة والشباب كان لهم دورا كبيرا في انتخابات النواب.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
الانتخابات
الانتخابات
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إبراهيم القادري
قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتابعون أعمال الفرز الخاصة بالمرحلة الأولي في جميع المحافظات ومنذ الصباح الباكر ونحن نتابع الانتخابات.

وأضافت عبد الاله خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ،: إننا قمنا برصد عدد من المشاهد خلال العملية الانتخابية وكان هناك إقبال كثيف من المواطنين للتصويت في الانتخابات ومن هناك إقبال كثيف من جانب المرأة والشباب للمشاركة في الانتخابات.

واوضحت عبد الالة ، أن شباب التنسيقية رصد إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات وهذا في مناطق لم يكن يذهب مواطنيها للتصويت واكدت علي ان حلايب وشلاتين كان بهما إقبال على التصويت .

وتابعت : إننا نقوم برصد العملية الانتخابية من خلال متابعينا في المحافظات  وليس هناك مؤشرات أولية حتى الآن ويمكن إصدار البيانات من خلال ما قمنا برصده.

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