الموجة الثانية من كورونا| مجدى بدران: الوضع غير مطمئن ويبعث على القلق

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة أن الوضع العالمى لـ كورونا كوفيد-١٩ يحتدم بشدة فى أغلب دول العالم ، وأن الوضع فى منطقة شرق البحر المتوسط غير مطمئن و يبعث على القلق .

و يبدو أنه سيكون صعبًا ،حيث سجلت بعض الدول مؤخرا زيادة عن معدلاتها ، وهناك دول سجلت أعلى معدلات إصابة بكورونا كوفيد-١٩ هى الأعلى منذ بداية الوباء .





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وعلل بدران انتشار الموجة الثانية حاليًا فى الكثير من دول الشرق الأوسط و أوروبا بغياب التدابير الوقائية ، وتحدى ارتداء الكمامة ، و انخفاض درجات حرارة الجو و الرطوبة فى نصف الكرة الشمالى ،و بداية موسم الإنفلونزا .





وحذر د. بدران من إهمال التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من كورونا و يبسطها للمواطنين فى كمامة و غسل الأيدي و التباعد الإجتماعى وتعزيز المناعة وعدم إغفال تطهير الأسطح .







وأكد أن التراخي فى تنفيذ التدابير الوقائية يترجم بعد ذلك بزيادة أعداد حالات كورونا ،والوفيات بسبها ، و تأخير الاقتصاد ، ويهدد بالعودة لفرض الحظر.