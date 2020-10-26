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الموجة الثانية من كورونا| مجدى بدران: الوضع غير مطمئن ويبعث على القلق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة  أن الوضع العالمى لـ كورونا كوفيد-١٩ يحتدم بشدة فى أغلب دول العالم  ، وأن الوضع فى منطقة شرق البحر المتوسط غير مطمئن و يبعث على القلق .

 و يبدو أنه سيكون صعبًا ،حيث سجلت بعض الدول مؤخرا زيادة عن معدلاتها ، وهناك دول سجلت أعلى معدلات إصابة بكورونا كوفيد-١٩ هى الأعلى منذ بداية الوباء .

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وعلل  بدران انتشار الموجة الثانية حاليًا فى الكثير من دول الشرق الأوسط و أوروبا بغياب التدابير الوقائية ، وتحدى ارتداء الكمامة ، و انخفاض درجات حرارة الجو و الرطوبة فى نصف الكرة الشمالى ،و بداية موسم الإنفلونزا .

وحذر د. بدران  من إهمال التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من  كورونا و يبسطها للمواطنين فى  كمامة و غسل الأيدي و التباعد الإجتماعى وتعزيز المناعة وعدم إغفال  تطهير الأسطح .

وأكد أن التراخي فى تنفيذ التدابير الوقائية يترجم بعد ذلك بزيادة أعداد حالات كورونا ،والوفيات بسبها ، و تأخير الاقتصاد ، ويهدد بالعودة لفرض الحظر.

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