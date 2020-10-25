هاني الناظر يوضح سبب تزايد أعداد المصابين بكورونا في أوروبا









وقال الناظر في منشوره: "ما يحدث الان في اوروبا من تزايد حالات الاصابة بكورونا بشكل كبير يؤكد علميا وعمليا ما قلته واعلنته في جميع وسائل الاعلام محليا ودوليا في مارس الماضي وعارضني آنذاك البعض عن غير علم فكما قلت هذا الفيروس ينشط جدا وينتشر مع برودة الجو نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعلي العكس يضعف ويقل نشاطه وتكاثره في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس وعندما ضربوا نموذج بدول الخليج قلت لهم انهم هناك يعيشون تماما محاطين باجهزة التكييف في حين كان المرض ضعيف الانتشار في الدول الافريقية شديدة الحرارة.









واضاف " اليوم انتهز الفرصة لكي اؤكد علي حضراتكم مرة اخري ومن الان وقبل دخول فصل الشتاء وانخفاض الحرارة بضرورة الحذر والتعود علي ارتداء الكمامة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية بالكامل حتي نحمي انفسنا واحبابنا واصدقائنا من موجة ثانية كما يحدث في اوروبا ..والله خير حافظًا.

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن فيروس كورونا.